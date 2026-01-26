ВС запретил навязывать допуслуги при продаже авто со скидкой
Верховный суд России признал недопустимым навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля по сниженной цене, следует из материалов, опубликованных на сайте суда.
Поводом для разбирательства стало обращение жителя Иркутской области, который приобрел автомобиль со скидкой при условии оформления кредита, страхования и абонентского договора с партнерами автосалона. После досрочного погашения кредита и отказа от дополнительных услуг продавец потребовал через суд вернуть сумму предоставленной скидки и начисленные проценты, ссылаясь на дополнительное соглашение.
Суд первой инстанции встал на сторону автосалона, а апелляция и кассация лишь снизили сумму взыскания, указав на нарушение покупателем условий получения скидки.
Верховный суд отменил эти решения и направил дело на новое рассмотрение, указав, что манипулирование ценой и навязывание потребителю дополнительных договоров вводит его в заблуждение относительно реальной стоимости автомобиля и противоречит закону, передает «Радиоточка НСН».
