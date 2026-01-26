Названы версии запуска беспилотников, атаковавших Астраханскую область
Беспилотники, атаковавшие Астраханскую область в ночь на 26 января, могли быть запущены с территории Украины, Казахстана или с акватории Каспийского моря, сообщил aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
По его словам, рассматривается несколько версий. Первая предполагает запуск непосредственно с украинской территории. Вторая связана с возможными действиями отдельных диверсионных групп за пределами Украины, в том числе с использованием территории Казахстана, где дроны могли собираться из заранее ввезенных комплектующих и запускаться скрытно. Третья версия допускает запуск с Каспийского моря с гражданского судна, на котором мог быть размещен контейнер с пусковой установкой.
Кондратьев также пояснил возможные причины атаки на регион. Он отметил, что небольшое количество задействованных беспилотников может указывать на разведывательный характер налета и проверку новых маршрутов перед возможной более масштабной атакой.
Как уточнил эксперт, подобная тактика предполагает запуск ограниченного числа дронов для сбора данных, аэрофотосъемки или подготовки навигации, после чего может последовать массированный удар. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что над Астраханской областью были сбиты три беспилотных летательных аппарата, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru