Названы версии запуска беспилотников, атаковавших Астраханскую область

Беспилотники, атаковавшие Астраханскую область в ночь на 26 января, могли быть запущены с территории Украины, Казахстана или с акватории Каспийского моря, сообщил aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

По его словам, рассматривается несколько версий. Первая предполагает запуск непосредственно с украинской территории. Вторая связана с возможными действиями отдельных диверсионных групп за пределами Украины, в том числе с использованием территории Казахстана, где дроны могли собираться из заранее ввезенных комплектующих и запускаться скрытно. Третья версия допускает запуск с Каспийского моря с гражданского судна, на котором мог быть размещен контейнер с пусковой установкой.