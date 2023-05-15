Путин: Россию просят прекратить удары по инфраструктуре, а сами наносят
27 января 202600:14
Россию просят не наносить удары по инфраструктуре Украины, при этом атаки беспилотников на РФ продолжаются, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского президента Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
«А нас просят этого не делать», — указал глава государства. Дрозденко рассказал о мерах по защите области от атак БПЛА.
Ранее стало известно, что США и Украина предложат России взаимный отказ от ударов по энергообъектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
15 мая 2023
