Единый QR-код позволит покупателям выбирать банк для оплаты
Введение единого QR-кода даст гражданам возможность самостоятельно выбирать банковское приложение для оплаты товаров и услуг, сообщил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
По его словам, с осени в магазинах, кафе и других торговых точках вместо нескольких разных QR-кодов от отдельных банков и платежных сервисов будет использоваться один стандартный код. Он будет работать через общую инфраструктуру, равноудаленную для всех участников, что позволит покупателям оплачивать покупки через удобный для них банк или приложение без дополнительных ограничений.
Как отметил парламентарий, нововведение упростит процесс расчетов, улучшит пользовательский опыт и создаст более равные условия для торговых предприятий, прежде всего малого и среднего бизнеса, за счет развития альтернативных способов оплаты наряду с банковскими картами.
Панеш уточнил, что с 1 сентября все банки будут обязаны применять единый универсальный QR-код при переводах средств. Решение закреплено на уровне федерального закона и направлено на упрощение платежей и формирование конкурентной среды в финансовой сфере, передает «Радиоточка НСН».
