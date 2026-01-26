Единый QR-код позволит покупателям выбирать банк для оплаты

Как отметил парламентарий, нововведение упростит процесс расчетов, улучшит пользовательский опыт и создаст более равные условия для торговых предприятий, прежде всего малого и среднего бизнеса, за счет развития альтернативных способов оплаты наряду с банковскими картами.

Панеш уточнил, что с 1 сентября все банки будут обязаны применять единый универсальный QR-код при переводах средств. Решение закреплено на уровне федерального закона и направлено на упрощение платежей и формирование конкурентной среды в финансовой сфере, передает «Радиоточка НСН».

