Белый дом включил россиянина в ролик о преступлениях нелегалов

Белый дом опубликовал видеоролик о нелегальных мигрантах, в который включил гражданина России Вадима Улюмджиева, ранее обвиненного в нападении на пассажира в США, сообщает РИА Новости.

Видео было размещено на фоне критики жестких рейдов против нелегальных мигрантов и представляет собой подборку телевизионных кадров с участием иностранцев, совершивших противоправные действия. В администрации президента США указали, что Улюмджиев, работавший водителем сервиса такси, обвиняется в применении силы к пассажиру после конфликта из-за перевозки собаки.

США депортировали 3 млн мигрантов за первый год президентства Трампа

Согласно материалам американских СМИ, инцидент произошел на парковке торгового центра в городе Чарльстон в Южной Каролине, где 42-летний россиянин ударил клиента, занимавшего руководящую должность в биотехнологической компании. Потерпевший впоследствии подал иск к водителю и сервису такси. Улюмджиев был арестован в мае прошлого года, освобожден под залог в 10 тысяч долларов, после чего вновь задержан миграционной службой и помещен в центр для нелегальных мигрантов.

Улюмджиев уже задерживался американской миграционной полицией в 2022 году в Калифорнии, однако тогда был отпущен, а судимостей на момент повторного ареста у него не было. В министерстве внутренней безопасности США заявляли, что значительная часть нелегальных мигрантов, арестованных миграционной службой, ранее привлекалась к уголовной ответственности или обвинялась в насильственных преступлениях, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СШАНелегалыРоссияне

Горячие новости

Все новости

партнеры