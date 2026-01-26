Белый дом включил россиянина в ролик о преступлениях нелегалов

Белый дом опубликовал видеоролик о нелегальных мигрантах, в который включил гражданина России Вадима Улюмджиева, ранее обвиненного в нападении на пассажира в США, сообщает РИА Новости.

Видео было размещено на фоне критики жестких рейдов против нелегальных мигрантов и представляет собой подборку телевизионных кадров с участием иностранцев, совершивших противоправные действия. В администрации президента США указали, что Улюмджиев, работавший водителем сервиса такси, обвиняется в применении силы к пассажиру после конфликта из-за перевозки собаки.