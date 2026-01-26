Белый дом включил россиянина в ролик о преступлениях нелегалов
Белый дом опубликовал видеоролик о нелегальных мигрантах, в который включил гражданина России Вадима Улюмджиева, ранее обвиненного в нападении на пассажира в США, сообщает РИА Новости.
Видео было размещено на фоне критики жестких рейдов против нелегальных мигрантов и представляет собой подборку телевизионных кадров с участием иностранцев, совершивших противоправные действия. В администрации президента США указали, что Улюмджиев, работавший водителем сервиса такси, обвиняется в применении силы к пассажиру после конфликта из-за перевозки собаки.
Согласно материалам американских СМИ, инцидент произошел на парковке торгового центра в городе Чарльстон в Южной Каролине, где 42-летний россиянин ударил клиента, занимавшего руководящую должность в биотехнологической компании. Потерпевший впоследствии подал иск к водителю и сервису такси. Улюмджиев был арестован в мае прошлого года, освобожден под залог в 10 тысяч долларов, после чего вновь задержан миграционной службой и помещен в центр для нелегальных мигрантов.
Улюмджиев уже задерживался американской миграционной полицией в 2022 году в Калифорнии, однако тогда был отпущен, а судимостей на момент повторного ареста у него не было. В министерстве внутренней безопасности США заявляли, что значительная часть нелегальных мигрантов, арестованных миграционной службой, ранее привлекалась к уголовной ответственности или обвинялась в насильственных преступлениях, передает «Радиоточка НСН».
