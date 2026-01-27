Митрополит Кирилл: Россия воюет не с людьми, а с духами злобы

Вооруженные силы России воюют с «духами злобы поднебесной», сообщает в Telegram военный отдел Московского Патриархата со ссылкой на Митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

Патриарх Кирилл призвал неверующих «открыть сердце Богу»

«Битва, которую мы ведем сегодня, — это битва не с людьми, а с духами злобы поднебесной», — указал он. Архиерей Русской православной церкви отметил, что причиной проведения специальной военной операции стала «духовная катастрофа», корни которой «уходят в века».

Ранее в РПЦ назвали веру в инопланетян «формой мракобесия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
