Митрополит Кирилл: Россия воюет не с людьми, а с духами злобы
27 января 202601:02
Вооруженные силы России воюют с «духами злобы поднебесной», сообщает в Telegram военный отдел Московского Патриархата со ссылкой на Митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.
«Битва, которую мы ведем сегодня, — это битва не с людьми, а с духами злобы поднебесной», — указал он. Архиерей Русской православной церкви отметил, что причиной проведения специальной военной операции стала «духовная катастрофа», корни которой «уходят в века».
Ранее в РПЦ назвали веру в инопланетян «формой мракобесия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
