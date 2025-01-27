В рядах ЦАХАЛ в Газе погибли девять россиян

Девять россиян в рядах Армии обороны Израиля погибли в секторе Газа. Об этом сообщила ТАСС посол Израиля в Москве Симона Гальперин.

Она подчеркнула, что посольство находится на связи с семьями тех, кто еще проживает на территории России и у кого погибли родственники во время войны, но все погибшие израильтяне.