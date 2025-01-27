В рядах ЦАХАЛ в Газе погибли девять россиян

Девять россиян в рядах Армии обороны Израиля погибли в секторе Газа. Об этом сообщила ТАСС посол Израиля в Москве Симона Гальперин.

Она подчеркнула, что посольство находится на связи с семьями тех, кто еще проживает на территории России и у кого погибли родственники во время войны, но все погибшие израильтяне.

Израиль выпустил из тюрем 200 палестинцев в обмен на четырех заложниц-военных

7 октября 2023 года палестинские боевики ХАМАС из сектора Газа напали на Израиль. Они убивали жителей приграничных населенных пунктов и захватили более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве. 15 января 2025 года премьер Катара объявил, что при посредничестве Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в секторе.

Ранее сегодня сообщалось, что палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа после прекращения огня.


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ФОТО: AP / ТАСС
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