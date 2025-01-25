Израиль выпустил из тюрем 200 палестинцев в обмен на четырех заложниц-военных

Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на освобождение из сектора Газа четырех заложниц-военнослужащих, сообщило армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

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Отмечается, что 114 палестинских заключенных привезли в Рамаллу, еще 70 депортируют в Египет, 16 — в сектор Газа.

Ранее сегодня ХАМАС освободил четырех израильских заложниц-военнослужащих Армии обороны Израиля, похищенных 7 октября 2023 года из кибуца Нахаль-Оз. Обмен прошел в рамках сделки по прекращению огня, вступившей в силу 19 января, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПалестинаИзраильХамасЗаложники

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