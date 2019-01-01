В Риме обсудили варианты предотвращения ядерной катастрофы
В Риме состоялось открытие конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. Мероприятие носит название "Контроль над вооружениями: бремя перемен". В этом году оно собрало порядка 30 мировых экспертов в области безопасности, контроля над вооружениями, политологов , а также ученых.
Президент Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Кантор в рамках своего выступления перед участниками мероприятия рассказал, что на сегодняшний день почти все центры, институты и профильные организации образовали мозговые центры, чтобы предложить свои варианты выхода из кризиса контроля ядерных вооружений причины которого уже доподлинно известны.
«Они обусловлены грядущим крахом Договора о ракетах средней и меньшей дальности, не ясными перспективами продления Пражского Договора СНВ, неразрешёнными задачами денуклеаризации Корейского полуострова, выходом США из ядерной сделки с Ираном, который уже объявил о возобновлении обогащения урана, и другими причинами, связанными с острыми разногласиями между США, ЕС и Россией», - рассказал он.
Кантор также рассказал, что в вопросе последствий краха Договора о ракетах средней и меньшей дальности уже рассматривались несколько вариантов. Он отметил, что речь шла, не только о достаточно мягком решении путем размещения только неядерных крылатых ракет в странах НАТО и в России. Также рассматривался и вариант полномасштабного развёртывания крылатых и баллистических ракет с ядерными боезарядами.
«Представляется, что можно предпринять определённые усилия с тем, чтобы отдалить время наступления любого варианта, в особенности с развёртыванием ядерного оружия. Президент Трамп предлагает заменить ДРСМД новым многосторонним договором. Президент Путин говорил об этом неоднократно ранее. Предлагать такое своим лидерам могут советники, которые плохо представляют содержание договоров такого типа и особенно детальной системы контроля, которые практически нереализуемы в многостороннем формате. Кроме того, рассчитывать, что Китай, другие ядерные страны согласятся расстаться со своими ракетами средней дальности, совершенно нереально», - отметил Кантор.
Президент Люксембургского форума выразил надежду, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США будет в скором времени продлен на пять лет. По его словам, такое решение было бы выгодным как для Соединенных Штатов, так и для Российской Федерации.
«Есть осторожный оптимизм, что результаты могут быть позитивными. США это выгодно с точки зрения сохранения исчерпывающей информации о СНВ России. А для России – для сохранения баланса с США по СНВ и экономии средств. Если продление состоится, то можно рассчитывать, что в течение 5 лет стороны сумеют найти решения по сохранению принципов стратегической стабильности на основе разработки нового Договора по СНВ. Правда, президент Трамп и в этом случае намерен включить в новый Договор Китай, что представляется крайне маловероятным. На этом пути было бы целесообразным прежде всего разработать проект нового Договора между США и Россией, а потом уже рассматривать возможности привлечения в какой-нибудь форме Китая», - сообщил он.
Не обошел стороной Кантор и тему ядерного терроризма. О нем предупреждал еще бывший заместителя министра обороны США Грэм Алиссон. Президент форума сообщил, что на данный момент уже подробно изучены основные сценарии приобретения и использования террористами ядерных материалов . Кроме того, в рамках таких международных встреч были предложены и варианты, как повысить эффективность мер противодействия. В частности речь шла о создании глобальной системы контроля перемещения радиоактивных материалов. По задумке она должна быть основана на универсальных аппаратно-программных системах, которые позволят фиксировать незаконные передвижения подобных материалов.
«Прототипы подобных систем контроля, насколько известно, есть в США и России, но необходима их интеграция на общих принципах. Полагаю необходимым продолжать напоминания лидерам ведущих государств об этом направлении. Можно было бы обсудить и более глубокую интеграцию органов и служб для противодействия терроризму: например, образование с этой целью международного координационного центра или штаба в Европе, в котором на постоянной основе работали бы представители профильных министерств и специальных служб ведущих государств. Это обеспечило бы выход на новый уровень координации и принятия быстрых оперативных действий с участием сил быстрого реагирования», - рассказал президент форума.
В дополнение к этому Вячеслав Кантор выразил свою уверенность в том, что собранный в рамках Конференции «беспрецедентный интеллектуальный потенциал» поможет достичь прорыва в вопросе противодействия ядерной катастрофе. Он отметил, что эта идея требует международной поддержки в СМИ, включая новые медиа, например, Instagram и Twitter.
Ранее Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев в эфире НСН заверил в быстром принятии законопроекта, а также объяснил, в чем его значение.
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