В Риме обсудили варианты предотвращения ядерной катастрофы

Кантор также рассказал, что в вопросе последствий краха Договора о ракетах средней и меньшей дальности уже рассматривались несколько вариантов. Он отметил, что речь шла, не только о достаточно мягком решении путем размещения только неядерных крылатых ракет в странах НАТО и в России. Также рассматривался и вариант полномасштабного развёртывания крылатых и баллистических ракет с ядерными боезарядами.

«Представляется, что можно предпринять определённые усилия с тем, чтобы отдалить время наступления любого варианта, в особенности с развёртыванием ядерного оружия. Президент Трамп предлагает заменить ДРСМД новым многосторонним договором. Президент Путин говорил об этом неоднократно ранее. Предлагать такое своим лидерам могут советники, которые плохо представляют содержание договоров такого типа и особенно детальной системы контроля, которые практически нереализуемы в многостороннем формате. Кроме того, рассчитывать, что Китай, другие ядерные страны согласятся расстаться со своими ракетами средней дальности, совершенно нереально», - отметил Кантор.

Президент Люксембургского форума выразил надежду, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США будет в скором времени продлен на пять лет. По его словам, такое решение было бы выгодным как для Соединенных Штатов, так и для Российской Федерации.

«Есть осторожный оптимизм, что результаты могут быть позитивными. США это выгодно с точки зрения сохранения исчерпывающей информации о СНВ России. А для России – для сохранения баланса с США по СНВ и экономии средств. Если продление состоится, то можно рассчитывать, что в течение 5 лет стороны сумеют найти решения по сохранению принципов стратегической стабильности на основе разработки нового Договора по СНВ. Правда, президент Трамп и в этом случае намерен включить в новый Договор Китай, что представляется крайне маловероятным. На этом пути было бы целесообразным прежде всего разработать проект нового Договора между США и Россией, а потом уже рассматривать возможности привлечения в какой-нибудь форме Китая», - сообщил он.