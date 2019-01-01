В Госдуме отреагировали на заявление генсека НАТО по спасению ДРСМД
Глава комитета Госдумы по обороне предложил пообщаться генсеку НАТО с Соединенными Штатами по спасению ДРСМД.
Генерaльный секретaрь НАТО Йенс Столтенберг зaявил в интервью гaзете Welt am Sonntag, что для спaсения Договорa о ликвидaции рaкет средней и меньшей дaльности (ДРСМД) нужнa политическaя воля. «Времени остaется все меньше, но еще не поздно, договор можно спaсти. В 1987 году Москвa покaзaлa, что в состоянии уничтожить крылaтые рaкеты зa несколько недель»,— скaзaл он. Он сновa обвинил российскую сторону в нaрушении договорa и призвaл уничтожить рaкеты типa SSC-8 (по российской клaссификaции 9М729).
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов оценил актуальность заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по спасению ДРСМД.
«НАТО обращается не по тому адресу. Не в России дело. Дело в «слепых» и «глухих» американцах. Поэтому заявление Столтенберга о спасении ДРСМД можно расценивать только как политические спекуляции. Мы будем, как сказал наш президент, «симметрично отвечать» и делать это в упреждающем порядке», - заявил парламентарий.
Владимир Шаманов отметил, что в случае реального предложения по ликвидации ракет средней и малой дальности, Россия готова обсудить новые договоренности с учетом интересов всех стран.
«Мы готовы садиться за стол переговоров, но вслепую «играть в шахматы» не будем. Мы НАТО неоднократно высказывали наши четкие претензии по поводу несоблюдения условий двустороннего договора о ракетах средней и меньшей дальности России и США. Первое: два позиционных района – Польша и Румыния, размещение в Польше бронетанковой дивизии США. Второе: участие европейских неядерных государств в военных тренировках и миссиях, которое придумали американцы. Третье: в три раза увеличившаяся интенсивность учений. Все это напрямую относится к неисполнению ДРСМД со стороны США и, соответственно, приостановке выполнения условий ДРСМД Россией», - отметил собеседник НСН.
Ранее Владимир Шаманов в эфире с НСН назвал еще одну причину прекращения договора РСМД.
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