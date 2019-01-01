Шаманов: Недипломатичная позиция МИД поможет остановить наращивание ядерного оружия в мире
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов рассказал НСН о дальнейших действиях России после заявления МИДа РФ против выработки Договора о запрещении ядерного оружия.
Россия выступилa против вырaботки Договорa о зaпрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом сообщили в Министерстве инострaнных дел.
В выступлении российской делегaции нa сессии в Нью-Йорке сообщaлось, что госудaрство не готово поддерживaть усилия некоторых госудaрств по немедленному зaпрещению ядерного оружия. Уточняется, что Россия считaет вырaботку Договорa о зaпрещении ядерного оружия ошибкой. Российские предстaвители пояснили, что тaкaя инициaтивa не будет способствовaть ядерному рaзоружению и дaже подорвет ДНЯО. Кроме того, это будет провоцировaть нaрaстaние противоречий между его учaстникaми.
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в интервью НСН поддержал жесткую позицию дипведомства по вопросам ядерной безопасности.
«Не вполне дипломатичное заявление МИДа РФ говорит о том, что только решительная позиция нашего государства может пригласить к переговорам ведущие страны, обладающие ядерным оружием, как наиболее ответственные за стабильность и мир на планете», - заявил парламентарий.
Владимир Шаманов напомнил о невыполнении условий в рамках договора России и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), вступившего в силу в 2011 году и рассчитанного на десятилетие. Документ предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. На фоне действия СНВ-III США заявили о выходе из ДРСМД, после чего Россия также заявила о приостановке своего участия в договоре РСМД.
«Те события, которые происходили в договорной среде по поводу использования ядерного оружия последние 8-10 лет, показывают, что старая система договоренностей по существу прекращает через полтора года свою работу в связи с тем, что до сих пор американцы не ответили на наши инициативы о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III. Как можно говорить о том, что в этой сфере все должно быть прекращено и должен быть подписан договор о запрещении ядерного оружия, если идет скрытое наращивание ядерного потенциала целым рядом стран?! Уже сейчас нельзя не замечать усиленные потуги американцев по милитаризации космоса… В этой обстановке МИД вынужден был сделать свое заявление», - считает представитель Госдумы.
Парламентарий убежден, что урегулировать вопросы ядерной безопасности возможно за столом переговоров с расширенным кругом стран-участниц, обладающих ядерным потенциалом.
«Безусловно, без США, Китая, КНДР и ряда других держав в этих переговорах никак не обойтись. Необходимо по опыту 70-х годов прошлого столетия формировать механизмы сдерживания ядерной конки, используя возможности Организации Объединенных Наций. По-иному не обойтись», - заявил Владимир Шаманов.
Ранее капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков рассказал НСН, о чем говорят планы Пентагона испытать запрещенные ДРСМД ракеты в августе 2019 года.
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