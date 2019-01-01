В Госдуме заверили в быстром принятии законопроекта о ДРСМД

«Уверен, что законопроект объединит Государственную думу, что это будет консолидированное решение, что он будет поддержан. Россия не собирается играть в поддавки с Соединенными Штатами, с их хаотичными движениями в области глобальной безопасности. У Путина однозначная позиция на международной арене – это приоритет национальной безопасности страны, которую он четко подчеркивает этим законопроектом. При этом Россия будет так же адекватно и объективно реагировать на глобальные угрозы», - подчеркнул он.

Парламентарий считает, что документ будет принят очень быстро. «Думаю, 18 июня, на первом пленарном заседании после региональной недели законопроект будет обсуждаться и будет принят. Все это пройдет очень быстро. Уверен, до конца июня законопроект уже будет подписан президентом», - добавил он.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности был заключен между СССР и США в 1987 году. В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выйдут из ДРСМД, поскольку Россия якобы не соблюдает свои обязательства.

