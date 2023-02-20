В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине с начала спецоперации
США потратили на военную помощь Украине с февраля прошлого года почти $30 миллиардов, говорится в опубликованном документе на сайте Пентагона.
С начала российской специальной военной операции объем помощи составил $29,8 миллиарда, при этом с начала работы американского президента Джо Байдена общая помощь Украине составила $30,4 миллиарда.
Ранее Вашингтон объявил о новом пакете помощи Киеву на сумму $460 миллионов. В него войдут боеприпасы дял РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и радиолокаторы.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в эфире НСН призвал Кремль отбить охоту у западных политиков устраивать демонстративные визиты на Украину.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- В США возмутились внешним видом Зеленского на встрече с Байденом
- В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине с начала спецоперации
- Мэр турецкого Хатая сообщил о людях под завалами после нового землетрясения
- Мантуров: производство системы ABS для авто начнется в РФ в 2023 году
- Мэр Сочи заявил о повреждении газопровода из-за схода лавины
- Блинкен пригрозил Китаю «реальными последствиями» за военную помощь России
- Турецкие СМИ сообщили о полном отключении электричества в провинции Хатай после нового землетрясения
- Лавров обвинил Запад в обострении глобальных экономических проблем
- Bloomberg раскрыл подробности плана Китая по урегулированию на Украине
- На границе Турции и Сирии произошло мощное землетрясение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru