В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине с начала спецоперации

США потратили на военную помощь Украине с февраля прошлого года почти $30 миллиардов, говорится в опубликованном документе на сайте Пентагона.

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С начала российской специальной военной операции объем помощи составил $29,8 миллиарда, при этом с начала работы американского президента Джо Байдена общая помощь Украине составила $30,4 миллиарда.

Ранее Вашингтон объявил о новом пакете помощи Киеву на сумму $460 миллионов. В него войдут боеприпасы дял РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и радиолокаторы.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в эфире НСН призвал Кремль отбить охоту у западных политиков устраивать демонстративные визиты на Украину.

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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