В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине с начала спецоперации

С начала российской специальной военной операции объем помощи составил $29,8 миллиарда, при этом с начала работы американского президента Джо Байдена общая помощь Украине составила $30,4 миллиарда.

Ранее Вашингтон объявил о новом пакете помощи Киеву на сумму $460 миллионов. В него войдут боеприпасы дял РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и радиолокаторы.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в эфире НСН призвал Кремль отбить охоту у западных политиков устраивать демонстративные визиты на Украину.

