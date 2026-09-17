Экс-министра связи Никифорова заочно арестовали по делу о мошенничестве

По версии следствия, Никифоров был одним из создателей пирамиды «Финико». Они привлекали вкладчиков, обещая им прибыль до 25% годовых. Потерпевшими по делу были признаны около восьми тысяч человек. Сумма причинённого ущерба - примерно пять млрд рублей.

Экс-министра обвинили в особо крупном мошенничестве, а также в организации преступного сообщества. МВД РФ объявило его в розыск.

Ранее стало известно, что Никифоров экстренно покинул Россию на частном самолете всего за несколько часов до планируемого задержания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

