По её словам, это может произойти в случае прямого вступления НАТО в этот конфликт.

Политик указала, что для поиска решений по урегулированию конфликта на Украине следует провести конференцию высокого уровня с участием представителей разных стран.

Кроме того, Ле Пен добавила, что хотела бы лично поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, а также украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Киев ведет боевые действия с Москвой вместо стран НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

