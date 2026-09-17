Ле Пен заявила, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну

Украинский конфликт может растянуться на десятилетия или перерасти в третью мировую войну. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

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По её словам, это может произойти в случае прямого вступления НАТО в этот конфликт.

Политик указала, что для поиска решений по урегулированию конфликта на Украине следует провести конференцию высокого уровня с участием представителей разных стран.

Кроме того, Ле Пен добавила, что хотела бы лично поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, а также украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Киев ведет боевые действия с Москвой вместо стран НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Кристина Афанасьева/РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУкраинаРоссияМарин Ле Пен

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