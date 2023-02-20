США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи

Соединённые Штаты Америки приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 460 млн долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.

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В сообщении говорится, что в него войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 120 мм, а также а также радиолокаторы воздушного наблюдения.

Кроме того, в пакет войдут противотанковые ракетные комплексы Javelin, порядка двух тысяч бронебойных ракет, БМП Bradley, два тактических ремонтных транспортных средства, мины, приборы ночного видения и прочее оборудование.

Ранее президент США Джо Байден в ходе визита на Украину анонсировал новые антироссийские санкции, а также новые поставки оружия, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияВооружениеУкраинаСША
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