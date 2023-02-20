Блинкен пригрозил Китаю «реальными последствиями» за военную помощь России

Об этом дипломат заявил во время пресс-конференции с главой турецкого внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу. Блинкен пригрозил «реальны последствиями» для отношений США и Китая в случае поставок России оружия.

В том числе, по словам политика, Пекин ждет «реальная проблема в отношениях со многими другими странами». При этом госсекретарь отказался комментировать, какие именно последствия могут повлечь поставки оружия.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН призвал Кремль вести себя более жестко вести себя в отношении Украины.

