Блинкен пригрозил Китаю «реальными последствиями» за военную помощь России
Китаю грозят «реальные последствия» за военную помощь России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом дипломат заявил во время пресс-конференции с главой турецкого внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу. Блинкен пригрозил «реальны последствиями» для отношений США и Китая в случае поставок России оружия.
В том числе, по словам политика, Пекин ждет «реальная проблема в отношениях со многими другими странами». При этом госсекретарь отказался комментировать, какие именно последствия могут повлечь поставки оружия.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН призвал Кремль вести себя более жестко вести себя в отношении Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru