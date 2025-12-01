Мошенники освоили новую схему блокировки iPhone через чужой Apple ID
Россияне рискуют столкнуться с новой схемой обмана, при которой злоумышленники получают временный доступ к устройству через чужой Apple ID и блокируют iPhone, сообщает NEWS.ru со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко.
Аферисты выдают себя за продавцов игрового контента и предлагают пользователям авторизоваться в стороннем аккаунте якобы для получения premium-функций или доступа к играм по сниженной цене.
По данным специалиста, после ввода чужих учетных данных на устройстве мошенники сразу активируют функцию «Найти iPhone», переводят смартфон в режим пропажи и полностью блокируют его. Следом владельцу поступают требования о выкупе за разблокировку, зачастую с угрозами удалить личные данные или обнародовать их.
Он пояснил, что цель преступников — заставить пользователя самостоятельно ввести логин и пароль от чужого Apple ID. Чтобы избежать подобного сценария, он рекомендовал никогда не входить в чужие аккаунты, приобретать приложения только в официальном App Store и обязательно включать двухфакторную аутентификацию, передает «Радиоточка НСН».
