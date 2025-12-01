Мошенники освоили новую схему блокировки iPhone через чужой Apple ID

Россияне рискуют столкнуться с новой схемой обмана, при которой злоумышленники получают временный доступ к устройству через чужой Apple ID и блокируют iPhone, сообщает NEWS.ru со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко.

Аферисты выдают себя за продавцов игрового контента и предлагают пользователям авторизоваться в стороннем аккаунте якобы для получения premium-функций или доступа к играм по сниженной цене.