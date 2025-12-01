Мошенники освоили новую схему блокировки iPhone через чужой Apple ID

Россияне рискуют столкнуться с новой схемой обмана, при которой злоумышленники получают временный доступ к устройству через чужой Apple ID и блокируют iPhone, сообщает NEWS.ru со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко.

Аферисты выдают себя за продавцов игрового контента и предлагают пользователям авторизоваться в стороннем аккаунте якобы для получения premium-функций или доступа к играм по сниженной цене.

Московская пенсионерка лишилась более 27 млн рублей, поверив мошенникам

По данным специалиста, после ввода чужих учетных данных на устройстве мошенники сразу активируют функцию «Найти iPhone», переводят смартфон в режим пропажи и полностью блокируют его. Следом владельцу поступают требования о выкупе за разблокировку, зачастую с угрозами удалить личные данные или обнародовать их.

Он пояснил, что цель преступников — заставить пользователя самостоятельно ввести логин и пароль от чужого Apple ID. Чтобы избежать подобного сценария, он рекомендовал никогда не входить в чужие аккаунты, приобретать приложения только в официальном App Store и обязательно включать двухфакторную аутентификацию, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:МошенникиIphone

Горячие новости

Все новости

партнеры