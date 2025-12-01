СМИ: Трамп проведет совещание по дальнейшим действиям США в отношении Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп намерен провести в понедельник совещание, посвященное дальнейшим шагам Вашингтона в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, обсуждение пройдет в Белом доме в 17:00 по восточному времени, отмечает RT.