СМИ: Трамп проведет совещание по дальнейшим действиям США в отношении Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп намерен провести в понедельник совещание, посвященное дальнейшим шагам Вашингтона в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, обсуждение пройдет в Белом доме в 17:00 по восточному времени, отмечает RT.
На встречу ожидают главу Пентагона Пита Хегсета, председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, госсекретаря Марко Рубио, руководителя администрации Сьюзи Уайлс и ее заместителя Стивена Миллера.
Источники CNN уточнили, что участники заседания обсудят варианты дальнейшей политики США в отношении Каракаса, однако детали повестки не раскрываются, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам объяснили, почему второй брак стал новой нормой в России
- Депутат Рады Гончаренко заявил, что Ермаку запретили выезд из Украины
- «Скидки против козырей»: Почему Турция не откажется от российского газа
- Пекари пообещали россиянам сохранить ржаной хлеб
- Рособрнадзор вынес предостережения трём вузам
- Ужин в тишине: Рестораны отказываются от фоновой музыки из-за штрафов
- «Не выживем и трех лет»: Аграрии ждут увеличения господдержки
- Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с наводнением
- «Закладываем полмиллиона»: Безвизовая Саудовская Аравия не заменит россиянам Дубай
- Столичные официанты смогут заработать до 300 тысяч рублей в новогодние каникулы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru