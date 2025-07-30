Фантазии и МКС: Когда ждать прорыв в отношениях «Роскосмоса» и NASA
У России нет технологий в космосе, которыми могли бы заинтересоваться США, сказал НСН Павел Пушкин.
Соединенные Штаты Америки общаются с Россией в сфере космоса только потому, что им нужно летать к Международной космической станции (МКС), сказал в эфире НСН генеральный директор частной космической компании «КосмоКурс» Павел Пушкин.
Недавно назначенный на должность главы «Роскосмоса» Дмитрий Баканов находится с визитом в США. В том числе в рамках поездки запланированы две встречи: с экипажем миссии Crew-11, в составе которой совершит первый в карьере космический полет российский космонавт Олег Платонов, а также с главой NASA Шоном Даффи. Центральная тема встречи Баканова и Даффи - обсуждение программы перекрестных полетов и будущее МКС. Пушкин призвал сильно не надеяться на дальнейшее сотрудничество NASA и «Роскосмоса».
«Сотрудничество NASA и «Роскосмоса» сохраняется, несмотря на политику. США это просто выгодно, пока им нужно летать к МКС. Я бы не стал сильно фантазировать о сближении NASA и «Роскосмоса». То, что Маск поругался с Трампом, - это проблема Маска. SpaceX – американская компания, если Маск начнет бунтовать, то его просто из этой компании выкинут, как бывало много раз с другими. Просто Маска не так легко выкинуть, так как это вызовет общественный резонанс, но это возможно сделать. Поэтому он не пойдет против Соединенных Штатов», - сказал собеседник НСН.
По его словам, у России нет технологий, которыми могли бы заинтересоваться США.
«Наше сотрудничество со SpaceX возможно только в тех моментах, где американцы могут быть заинтересованы в наших технологиях. К сожалению, на данный момент у нас не осталось технологий, в которых США могут быть заинтересованы. В рамках МКС мы им почти все передали. Баканов может встретиться с Маском, но чтобы просто поговорить как умный человек с умным человеком. Они могут обменяться мнениями, пообщаться, но какого-то дальнейшего движения не будет. Нам нужно развивать свои технологии, тогда американцы, как говорится, к нам приползут», - заключил эксперт.
Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков заявил НСН, что ближайшая цель человечества - вновь вернуться на поверхность Луны, но не просто, чтобы воткнуть очередной флаг, а для того, чтобы жить и работать на ее поверхности.
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