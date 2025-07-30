Недавно назначенный на должность главы «Роскосмоса» Дмитрий Баканов находится с визитом в США. В том числе в рамках поездки запланированы две встречи: с экипажем миссии Crew-11, в составе которой совершит первый в карьере космический полет российский космонавт Олег Платонов, а также с главой NASA Шоном Даффи. Центральная тема встречи Баканова и Даффи - обсуждение программы перекрестных полетов и будущее МКС. Пушкин призвал сильно не надеяться на дальнейшее сотрудничество NASA и «Роскосмоса».

«Сотрудничество NASA и «Роскосмоса» сохраняется, несмотря на политику. США это просто выгодно, пока им нужно летать к МКС. Я бы не стал сильно фантазировать о сближении NASA и «Роскосмоса». То, что Маск поругался с Трампом, - это проблема Маска. SpaceX – американская компания, если Маск начнет бунтовать, то его просто из этой компании выкинут, как бывало много раз с другими. Просто Маска не так легко выкинуть, так как это вызовет общественный резонанс, но это возможно сделать. Поэтому он не пойдет против Соединенных Штатов», - сказал собеседник НСН.