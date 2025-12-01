Покупательница квартиры Долиной намерена обжаловать дело в Верховном суде

Весной текущего года суд признал договор купли-продажи недействительным. В результате Лурье лишилась и квартиры, и уплаченных за нее средств. Покупательница пыталась оспорить это решение, подав осенью 2025 года кассационную жалобу, однако суд поддержал позицию артистки.

Тем временем около дома, где находится спорная недвижимость, местные жители организовали своеобразную «стену Долиной». Туда приносят домашние тапочки, ключи и игрушки — по местным повериям, такая «жертва» якобы помогает удачно заключить сделки с недвижимостью, передает «Радиоточка НСН».

