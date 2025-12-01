Покупательница квартиры Долиной намерена обжаловать дело в Верховном суде
Покупательница московской квартиры певицы Ларисы Долиной, Полина Лурье, продолжит добиваться возврата утраченного имущества и средств. Об этом aif.ru сообщила ее адвокат Светлана Свириденко.
История конфликта началась после того, как летом 2024 года Долина стала жертвой мошенников, представлявшихся украинцами. Певица заявила, что согласилась продать квартиру в Хамовниках, будучи введенной в заблуждение третьими лицами. Лурье приобрела недвижимость за 112 миллионов рублей, однако позже Долина обвинила покупательницу в неосмотрительности. Лурье же настаивала, что сделка была законной, и подала встречный иск с требованием освободить помещение.
Весной текущего года суд признал договор купли-продажи недействительным. В результате Лурье лишилась и квартиры, и уплаченных за нее средств. Покупательница пыталась оспорить это решение, подав осенью 2025 года кассационную жалобу, однако суд поддержал позицию артистки.
Тем временем около дома, где находится спорная недвижимость, местные жители организовали своеобразную «стену Долиной». Туда приносят домашние тапочки, ключи и игрушки — по местным повериям, такая «жертва» якобы помогает удачно заключить сделки с недвижимостью, передает «Радиоточка НСН».
