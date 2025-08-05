СМИ: NASA построит ядерный реактор на Луне

По данным издания, для этого планируется установить более четкие сроки. Как указал высокопоставленный чиновник NASA, эти действия предпринимаются для «победы во второй космической гонке». Ожидается, что мощность реактора составит 100 киловатт. Его построят к 2030 году.

Даффи также предложил более быструю замену МКС. Это признак обеспокоенности NASA планами России и Китая.

На Луне человечество интересуют возможные ресурсы, там могут быть найдены редкоземельные ископаемые, заявил действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в разговоре с НСН.

