Автоюрист рассказал, как безопасно двигаться в тумане

В условиях тумана водителям необходимо снижать скорость, пользоваться противотуманными фарами и не менять полосу движения при вынужденной остановке. Об этом напомнил в беседе с RT автоюрист Дмитрий Славнов.

По его словам, движение в тумане требует включения передних и задних противотуманных огней и строгого соблюдения скоростного режима. Эксперт подчеркнул, что особенно опасно перестраиваться за пределами населенных пунктов, где туман бывает плотнее. Если видимость резко пропадает, водитель должен остановиться прямо на своей полосе и обозначить автомобиль световой сигнализацией.

Славнов уточнил, что задние стоп-сигналы и задний противотуманный фонарь помогают другим участникам движения вовремя заметить стоящую машину.

Он также рекомендовал заранее проверять готовность автомобиля к зимним поездкам: наличие зимней резины, незамерзающей жидкости в бачке омывателя и исправных зимних дворников, которые лучше справляются с очисткой стекла в неблагоприятных погодных условиях, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
