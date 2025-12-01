Автоюрист рассказал, как безопасно двигаться в тумане

В условиях тумана водителям необходимо снижать скорость, пользоваться противотуманными фарами и не менять полосу движения при вынужденной остановке. Об этом напомнил в беседе с RT автоюрист Дмитрий Славнов.

По его словам, движение в тумане требует включения передних и задних противотуманных огней и строгого соблюдения скоростного режима. Эксперт подчеркнул, что особенно опасно перестраиваться за пределами населенных пунктов, где туман бывает плотнее. Если видимость резко пропадает, водитель должен остановиться прямо на своей полосе и обозначить автомобиль световой сигнализацией.