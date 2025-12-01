Россиянам напомнили о последствиях просрочки уплаты налогов

Уклонение от своевременной уплаты налогов влечет ежедневное начисление пени, напомнил в комментарии RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он подчеркнул, что налоговая обязанность закреплена в Конституции, а уведомления за 2024 год граждане должны исполнить не позднее 1 декабря 2025 года.

По словам эксперта, современные сервисы позволяют платить налоги за несколько кликов, однако при задержке платежа действует установленный законом порядок начисления пени. Она взимается за каждый день просрочки, а ее размер для физических лиц рассчитывается исходя из одной трехсотой ключевой ставки Банка России. Сейчас ключевая ставка составляет 16,5%, что эквивалентно 0,055% в день.

Балынин привел примеры расчетов: при задолженности в 12 тысяч рублей пеня за 30 дней составит 198 рублей, за 60 дней — 396 рублей, за 90 дней — 594 рубля, если ключевая ставка остаётся неизменной.

Он уточнил, что пеня уплачивается сверх основной суммы налога и не заменяет собой иные меры обеспечения исполнения налоговой обязанности и ответственности за нарушение законодательства, передает «Радиоточка НСН».

