В ООН заявили об обеспокоенности воздействием украинского конфликта на россиян
ООН выразила обеспокоенность из-за усиливающегося влияния конфликта на Украине на население России. Об этом заявил помощник генерального секретаря организации Мирослав Енча в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
«Мы еще раз обозначаем, что все подобные атаки являются нарушением международного права», — отметил Енча.
Помощник генсека осудил от лица ООН подобные действия и призвал к немедленному их прекращению.
Ранее глава Международной организации по миграции при ООН Эми Поуп заявила о снижении интереса к украинскому конфликту со стороны западных стран.
