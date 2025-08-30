В ООН заявили об обеспокоенности воздействием украинского конфликта на россиян

«Мы еще раз обозначаем, что все подобные атаки являются нарушением международного права», — отметил Енча.

Помощник генсека осудил от лица ООН подобные действия и призвал к немедленному их прекращению.

Ранее глава Международной организации по миграции при ООН Эми Поуп заявила о снижении интереса к украинскому конфликту со стороны западных стран.

