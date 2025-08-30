Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО военных из КНДР
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с членами семей военных КНДР, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Северокорейский лидер провел встречу с близкими павших бойцов, «совершивших особые подвиги в зарубежной военной операции», 29 августа в Доме Мокран. Ким Чен Ын «тепло утешил их», выразив сожаление, что военных не удалось уберечь и вернуть на родину.
На встрече лидер КНДР передал членам семей портреты их погибших родственников, завернутые в государственный флаг Северной Кореи.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подразделения Корейской Народной Армии активно участвовали в разгроме группировки ВСУ, вторгшейся в Курскую область, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Российский лидер поблагодарил военных КНДР и отметил их героизм, высокий уровень подготовки и самоотверженности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Шарм-эш-Шейхе начнет работу генконсульство России
- Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО военных из КНДР
- ПВО сбила над Россией 86 украинских беспилотников
- У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
- СМИ: Билла Клинтона заметили в аэропорту с дефибриллятором
- Павел Прилучный назвал свои любимые советские фильмы
- ВСУ пытались атаковать промышленное предприятие в Сызрани
- Криптовалюту на 21,4 млн рублей украли у мужчины в центре Москвы
- В Адыгее из-за падения обломков БПЛА пострадал человек
- В ООН заявили об обеспокоенности воздействием украинского конфликта на россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru