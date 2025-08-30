Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО военных из КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с членами семей военных КНДР, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер провел встречу с близкими павших бойцов, «совершивших особые подвиги в зарубежной военной операции», 29 августа в Доме Мокран. Ким Чен Ын «тепло утешил их», выразив сожаление, что военных не удалось уберечь и вернуть на родину.

На встрече лидер КНДР передал членам семей портреты их погибших родственников, завернутые в государственный флаг Северной Кореи.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подразделения Корейской Народной Армии активно участвовали в разгроме группировки ВСУ, вторгшейся в Курскую область, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Российский лидер поблагодарил военных КНДР и отметил их героизм, высокий уровень подготовки и самоотверженности.

