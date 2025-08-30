Сергея Безрукова наградили медалью Минобороны за укрепление боевого содружества

Актер и режиссер, худрук Московского Губернского театра, народный артист РФ Сергей Безруков получил ведомственную медаль Минобороны за укрепление боевого содружества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Безруков был награжден приказом министра обороны Андрея Белоусова. Кроме того, актриса Губернского театра, заслуженная артистка РФ Галина Бокашевская получила медаль за вклад в укрепление обороны.

Артистам вручили награды за деятельность и поддержку бойцов специальной военной операции на сборе труппы театра в присутствии всего коллектива.

Ранее актеры Владимир Машков и Андрей Мерзликин стали лауреатами новой ведомственной награды Минкультуры — медали Александра Твардовского.

