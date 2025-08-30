Сергея Безрукова наградили медалью Минобороны за укрепление боевого содружества
Актер и режиссер, худрук Московского Губернского театра, народный артист РФ Сергей Безруков получил ведомственную медаль Минобороны за укрепление боевого содружества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.
Безруков был награжден приказом министра обороны Андрея Белоусова. Кроме того, актриса Губернского театра, заслуженная артистка РФ Галина Бокашевская получила медаль за вклад в укрепление обороны.
Артистам вручили награды за деятельность и поддержку бойцов специальной военной операции на сборе труппы театра в присутствии всего коллектива.
Ранее актеры Владимир Машков и Андрей Мерзликин стали лауреатами новой ведомственной награды Минкультуры — медали Александра Твардовского.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сергея Безрукова наградили медалью Минобороны за укрепление боевого содружества
- Посол Андреев: Спецслужбы Польши пытаются сотрудничать с дипломатами РФ
- ВСУ атаковали промпредприятия в ряде регионов РФ
- В России заключенным из СИЗО и колоний теперь можно отправлять мемы
- В Шарм-эш-Шейхе начнет работу генконсульство России
- Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО военных из КНДР
- ПВО сбила над Россией 86 украинских беспилотников
- У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
- СМИ: Билла Клинтона заметили в аэропорту с дефибриллятором
- Павел Прилучный назвал свои любимые советские фильмы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru