В Шарм-эш-Шейхе начнет работу генконсульство России

Генеральное консульство России заработает вскоре в египетском Шарм-эш-Шейхе. Об этом заявил директор консульского департамента российского МИД Алексей Климов.

«Скоро откроет свои двери для российских туристов генеральное консульство... в Шарм-эш-Шейхе», - рассказал дипломат в интервью РИА Новости.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии нового генконсульства в мае. Министерству иностранных дел поручили определить штатную численность работников и штатное расписание представительства.

Ранее в Доминиканской Республике открыли посольство России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КонсульствоРоссияЕгипет

Горячие новости

Все новости

партнеры