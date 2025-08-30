В Шарм-эш-Шейхе начнет работу генконсульство России
Генеральное консульство России заработает вскоре в египетском Шарм-эш-Шейхе. Об этом заявил директор консульского департамента российского МИД Алексей Климов.
«Скоро откроет свои двери для российских туристов генеральное консульство... в Шарм-эш-Шейхе», - рассказал дипломат в интервью РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии нового генконсульства в мае. Министерству иностранных дел поручили определить штатную численность работников и штатное расписание представительства.
Ранее в Доминиканской Республике открыли посольство России.
