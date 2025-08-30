В России заключенным из СИЗО и колоний теперь можно отправлять мемы
Родственники и близкие заключенных, находящихся в СИЗО и исправительных колониях, могут отправлять им мемы с помощью сервиса ZT (компания «Защищенные телекоммуникации», ранее - «Зонателеком»). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.
Сервисы ZT предоставляют возможность вести переговоры, электронную переписку и переводить деньги на лицевой счет осужденного.
Как отметил менеджер продукта Даниил Долженко, ZT позволяет не только написать, но и «визуально передать свои чувства».
«Отправить письмо с мемом очень просто. Пользователь оформляет заказ в приложении или на сайте в несколько кликов, добавляя к заказу свой любимый мем. Письмо с вложениями моментально распечатывают в учреждении, затем оно проходит обязательную цензуру – обычно это занимает 1-3 дня», - подчеркнул Долженко.
Далее послание передают заключенному. Отмечается, что пользователи чаще всего выбирают мемы с котами или мотивационные цитаты.
Ранее стало известно, что в бывшем следственном изоляторе «Кресты» в Санкт-Петербурге начнут проводить квесты. В рамках одиночной программы участник сможет провести сутки в камере без ключей по статье, которую выдумает для себя сам.
