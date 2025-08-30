У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали в Японии у восточного побережья острова Хонсю. Об этом рассказали в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.
Как отметили сейсмологи, толчки произошли в 19.29 мск 29 августа (по местному времени - в 01.29 30 августа). Эпицентр располагался в 31 км юго-восточнее города Кесеннума.
По интенсивности сотрясений в эпицентре специалисты оценили сейсмособытие как очень сильное.
Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане к востоку от Северо-Курильска, жители города могли почувствовать толчки до 3 баллов.
