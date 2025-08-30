Посол Андреев: Спецслужбы Польши пытаются сотрудничать с дипломатами РФ
30 августа 202509:19
Польские спецслужбы продолжают искать возможности сотрудничества с дипломатами из России, считает посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Дипломат напомнил о подобном эпизоде в недавнем прошлом, который не увенчался успехом.
«Новых попыток пока не отмечалось, но в том, что продолжают искать возможности, мы не сомневаемся», - подчеркнул Андреев.
Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что Польша вряд ли изменит свою традиционно жесткую позицию в отношении России после избрания нового президента.
