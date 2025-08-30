СМИ: Билла Клинтона заметили в аэропорту с дефибриллятором

Бывшего президента США Билла Клинтона и его супругу Хиллари заметили в американском штате Нью-Йорк с дефибриллятором. Об этом пишет Daily Mail.

Билла и Хиллари Клинтон вызвали в Конгресс по делу Эпштейна

По данным издания, в аэропорту Хэмптонс чету заметили с портативным устройством, предположительно, легким транспортным монитором и дефибриллятором Propaq MD Air Medical Bag.

Биллу Клинтону 79 лет. Известно, что ранее у политика были проблемы с сердцем - в 2004-м и 2010-м годах он перенес операции.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАБилл Клинтон

Горячие новости

Все новости

партнеры