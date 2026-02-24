Дойдет до «Химок»? Булыкин оценил шансы «Ростова» не вылететь из РПЛ
Дмитрий Булыкин заявил НСН, что приостановка финансирования со стороны компании «Ростсельмаш» - это тревожный сигнал.
Если прекратится финансирование со стороны спонсоров, будет сложно удержать «Ростов» в Российской Премьер-лиге, заявил НСН экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.
Компания «Ростсельмаш» объявила о приостановке финансирования футбольного клуба «Ростов» в связи с текущей экономической ситуацией. Об этом сообщила пресс-служба организации. Булыкин предположил, как это отразится на команде.
«Немногие сегодня могут себе позволить вкладывать большие деньги в футбол, который у нас не очень окупаемый. Учитывая, что «Ростов» уже несколько месяцев поправляет свое положение, футболисты и руководство пока в неизвестности. Не хотелось бы, чтобы доходило до «Химок», до того, как было там. Будем верить, что регион сохранит команду, конечно, урежут расходы, будут эффективно использовать средства. Очень хочется видеть команду, которая со всем бьется, а также представляет такой хороший регион, где болельщики любят футбол. На самом деле любой спортсмен сам себя мотивирует, хочет достигать всегда хороших результатов. Но если не будет выплачиваться зарплата, мотивировать футболистов будет сложно. Если прекратится финансирование, будет сложно удержать «Ростов» в Премьер-лиге», - рассказал он.
На сайте футбольного клуба «Ростсельмаш» указан, как «премиальный» спонсор. Как сообщал РБК Ростов, контрольно-счетная палата Ростовской области оценила финансовое состояние ФК «Ростов» как критическое. Отрицательные чистые активы клуба достигли почти 2 млрд рублей в 2025 году.
После 18 туров «Ростов» с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
