Суд разрешил консульский доступ к Мадуро и его супруге в США

Судья Южного округа штата Нью-Йорк согласовал посещение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес сотрудниками консульства Венесуэлы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на итоги судебного заседания.

По данным телеканала, с соответствующим запросом к суду обратились сами Мадуро и Флорес. Судья подтвердил, что они имеют право на консульскую помощь и могут воспользоваться этой возможностью.