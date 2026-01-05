Суд разрешил консульский доступ к Мадуро и его супруге в США
Судья Южного округа штата Нью-Йорк согласовал посещение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес сотрудниками консульства Венесуэлы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на итоги судебного заседания.
По данным телеканала, с соответствующим запросом к суду обратились сами Мадуро и Флорес. Судья подтвердил, что они имеют право на консульскую помощь и могут воспользоваться этой возможностью.
Ранее США нанесли массированный удар по Венесуэле, после чего Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в причастности к так называемому наркотерроризму и создании угрозы безопасности Соединенных Штатов.
В ответ на действия Вашингтона Каракас запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН, а верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента. Ряд стран, включая Россию, Китай и КНДР, выступили с критикой операции США и призвали освободить Мадуро и его супругу, передает «Радиоточка НСН».
