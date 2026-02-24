Прокуратура Германии разрешила сравнивать Мерца с Пиноккио

Однако правоохранители пришли к выводу, что речь идет о выражении мнения, подпадающем под защиту свободы слова, и закрыли производство.

Местное издание Heilbronner Stimme ранее сообщало о начале расследования. В прокуратуре добавили, что аналогичное дело уже прекращалось. По данным газеты, сравнение Мерца с Пиноккио звучало и со стороны других политиков, в том числе представителей партий «Зеленые» и «Альтернатива для Германии», передает «Радиоточка НСН».

