Прокуратура Германии разрешила сравнивать Мерца с Пиноккио
Прокуратура немецкого города Хайльбронн прекратила расследование в отношении пенсионера, который в соцсетях назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио. В ведомстве сочли такое высказывание допустимой формой критики власти.
Как следует из совместного пресс-релиза прокуратуры и полиции Хайльбронна, дело было возбуждено после публикации в Facebook (запрещенная в России соцсеть, принадлежит признанной экстремистской в РФ компании Meta) с фразой «Пиноккио приезжает в Хайльбронн» накануне визита канцлера в город.
Однако правоохранители пришли к выводу, что речь идет о выражении мнения, подпадающем под защиту свободы слова, и закрыли производство.
Местное издание Heilbronner Stimme ранее сообщало о начале расследования. В прокуратуре добавили, что аналогичное дело уже прекращалось. По данным газеты, сравнение Мерца с Пиноккио звучало и со стороны других политиков, в том числе представителей партий «Зеленые» и «Альтернатива для Германии», передает «Радиоточка НСН».
