Полиция Латвии задержала корееведа Андрея Ланькова во время лекции
Корееведа Андрея Ланькова после задержания в Риге доставляют в иммиграционную службу Латвии. Об этом РБК сообщили в ивент-агентстве Curiosophy Events, которое организовывало его лекцию. Позднее сам ученый подтвердил изданию факт задержания.
По словам организаторов, Ланьков находится в безопасности и ожидает прибытия адвоката. О случившемся уведомлен консул Австралии. Сам кореевед сообщил, что власти Латвии внесли его в «черный список».
Издание Delfi со ссылкой на посетителей мероприятия уточняет, что сотрудники латвийской полиции увели ученого во время лекции в Риге. Он должен был выступить с докладом «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи».
Андрей Ланьков — российский и австралийский исследователь Кореи, родился в 1963 году в Санкт-Петербурге, окончил Восточный факультет ЛГУ и аспирантуру. В 1990-х годах работал в Южной Корее и Австралии, с 2004 года преподает в Сеуле, является профессором Университета Кукмин. В апреле прошлого года Савеловский районный суд Москвы оштрафовал его на 10 тысяч рублей по статье об участии в деятельности организации, признанной нежелательной в России, передает «Радиоточка НСН».
