Средства ПВО сбила девять дронов над Крымом и Курской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с 14.00 до 20.00 мск 24 февраля уничтожили девять украинских беспилотников над Крымом и Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Восемь дронов были сбиты над территорией Республики Крым, еще один — над Курской областью. Речь идет о беспилотниках самолетного типа.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
