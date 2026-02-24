Средства ПВО сбила девять дронов над Крымом и Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с 14.00 до 20.00 мск 24 февраля уничтожили девять украинских беспилотников над Крымом и Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Восемь дронов были сбиты над территорией Республики Крым, еще один — над Курской областью. Речь идет о беспилотниках самолетного типа.