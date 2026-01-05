Россия призвала США освободить Мадуро и его жену

Россия осуждает акт агрессии США против Венесуэлы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Кто после Венесуэлы?»: Вертолет с Мадуро приземлился у Федерального суда Нью-Йорка

По его словам, похищение венесуэльского лидера Николаса Мадуро является разбоем, а операция Вашингтона в Каракасе — циничным преступлением, которому не может быть оправдания.

«Россия призывает США немедленно освободить законно избранного президента Венесуэлы и его супругу», - заключил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп предупредил, что вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес придётся заплатить очень высокую цену, если она не примет правильные решения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
