Россия призвала США освободить Мадуро и его жену

По его словам, похищение венесуэльского лидера Николаса Мадуро является разбоем, а операция Вашингтона в Каракасе — циничным преступлением, которому не может быть оправдания.

«Россия призывает США немедленно освободить законно избранного президента Венесуэлы и его супругу», - заключил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп предупредил, что вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес придётся заплатить очень высокую цену, если она не примет правильные решения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

