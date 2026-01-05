Россия призвала США освободить Мадуро и его жену
Россия осуждает акт агрессии США против Венесуэлы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, похищение венесуэльского лидера Николаса Мадуро является разбоем, а операция Вашингтона в Каракасе — циничным преступлением, которому не может быть оправдания.
«Россия призывает США немедленно освободить законно избранного президента Венесуэлы и его супругу», - заключил он.
Ранее американский президент Дональд Трамп предупредил, что вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес придётся заплатить очень высокую цену, если она не примет правильные решения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
