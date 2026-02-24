Криминалист объяснил, почему жертвами теракта в Москве стали сотрудники ДПС

Сотрудники ДПС могли стать целью подрывника в Москве из-за специфики своей службы, которая делает их более уязвимыми. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал криминалист Михаил Игнатов.

По его словам, дорожные полицейские работают на открытых участках — на трассах, у вокзалов и на площадях, где невозможно обеспечить полный контроль и инженерную защиту территории.

Путин: Теракт на Савеловском вокзале осуществили дистанционно

В отличие от других силовых структур, они несут службу в местах, куда свободно могут подойти посторонние.

Игнатов отметил, что такие локации остаются доступными для любого человека: гражданин может обратиться к инспекторам с вопросом или сообщением о нарушении. Именно эта открытость, по мнению эксперта, делает сотрудников ДПС потенциально более уязвимой целью для преступников, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Следственный комитет России
ТЕГИ:МоскваВзрывВокзалы

