Адвокат заявил о переломах у супруги Мадуро после задержания в США
Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес могла получить переломы ребер в ходе действий американских правоохранительных органов. Об этом заявил ее адвокат во время судебного заседания в Нью-Йорке, сообщает телеканал CNN.
Адвокат Марк Доннелли заявил, что Флорес получила серьезные травмы во время своего захвата.
По его словам, внешние признаки указывают на возможный перелом ребер либо тяжелые ушибы.
Он также отметил, что Флорес требуется медицинское обследование для уточнения характера и степени полученных повреждений, передает «Радиоточка НСН».
