Адвокат заявил о переломах у супруги Мадуро после задержания в США

Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес могла получить переломы ребер в ходе действий американских правоохранительных органов. Об этом заявил ее адвокат во время судебного заседания в Нью-Йорке, сообщает телеканал CNN.

Адвокат Марк Доннелли заявил, что Флорес получила серьезные травмы во время своего захвата.