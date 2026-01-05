Адвокат заявил о переломах у супруги Мадуро после задержания в США

Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес могла получить переломы ребер в ходе действий американских правоохранительных органов. Об этом заявил ее адвокат во время судебного заседания в Нью-Йорке, сообщает телеканал CNN.

Адвокат Марк Доннелли заявил, что Флорес получила серьезные травмы во время своего захвата.

Мадуро на первом заседании суда в Нью-Йорке заявил о своей невиновности

По его словам, внешние признаки указывают на возможный перелом ребер либо тяжелые ушибы.

Он также отметил, что Флорес требуется медицинское обследование для уточнения характера и степени полученных повреждений, передает «Радиоточка НСН».

