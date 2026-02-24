Минфин сообщил об отсутствии критических рисков у ГК «Самолет»

Подкомиссия правительства по вопросам господдержки пришла к выводу, что у группы компаний «Самолет» нет критических проблем. Об этом сообщил Минфин по итогам заседания с участием банков-кредиторов застройщика.

В министерстве уточнили, что участники совещания оценили потребность компании в мерах поддержки и не выявили угрозы неисполнения обязательств, в том числе перед дольщиками и банками.