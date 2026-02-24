Минфин сообщил об отсутствии критических рисков у ГК «Самолет»
Подкомиссия правительства по вопросам господдержки пришла к выводу, что у группы компаний «Самолет» нет критических проблем. Об этом сообщил Минфин по итогам заседания с участием банков-кредиторов застройщика.
В министерстве уточнили, что участники совещания оценили потребность компании в мерах поддержки и не выявили угрозы неисполнения обязательств, в том числе перед дольщиками и банками.
ГК «Самолет» рекомендовали продолжить работу с кредитными организациями, реализовывать начатые проекты и принять меры для сохранения финансовой устойчивости.
Ранее девелопер обращался в правительство с просьбой предоставить льготный кредит или иной стабилизационный инструмент на сумму 50 миллиардов рублей сроком до трех лет. Сообщалось, что акционеры готовы передать государству блокирующий или более крупный пакет акций с правом обратного выкупа по новой цене, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Самолет» и пугливая лань: Когда застройщики вернут доверие покупателей
- Россиянам назвали продукт для повышения выносливости в Великий пост
- Минфин сообщил об отсутствии критических рисков у ГК «Самолет»
- Прокуратура Германии разрешила сравнивать Мерца с Пиноккио
- Средства ПВО сбила девять дронов над Крымом и Курской областью
- Не увидеть Париж: Какие страны заменили российским туристам Европу
- СИЗО в Варшаве возвращает письма арестованному археологу Бутягину
- Минэкономразвития объявило о возобновлении турпоездок в Венесуэлу
- В Брянской области после атаки БПЛА повреждена школа
- Лондон продлил исключение для «Дружбы» из санкций до 2027 года