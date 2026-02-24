Глава Евросовета заявил о прогрессе в подготовке Украины к вступлению в ЕС
Техническая подготовка Украины к вступлению в Евросоюз продвигается успешно, и в ближайшей перспективе возможен заметный прогресс. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, Киев добился существенных результатов в проведении реформ, несмотря на сложные условия. Совместная работа украинских властей и институтов ЕС, как отметил Кошта, развивается в позитивном ключе и позволяет рассчитывать на дальнейшее продвижение процесса интеграции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз определить конкретную дату вступления страны и предложил ориентироваться на 2027 год. Однако глава европейской дипломатии Кая Каллас 15 февраля заявила, что государства-члены объединения пока не готовы называть сроки возможного присоединения.
Статус кандидата на вступление Украина и Молдавия получили в июне 2022 года. Тогда Брюссель выдвинул ряд условий для начала официальных переговоров, касающихся реформ в сфере правосудия, борьбы с коррупцией и укрепления институтов власти. В ЕС отмечали, что предоставление статуса носило в том числе политический и символический характер, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Глава Евросовета заявил о прогрессе в подготовке Украины к вступлению в ЕС
- «Самолет» и пугливая лань: Когда застройщики вернут доверие покупателей
- Россиянам назвали продукт для повышения выносливости в Великий пост
- Минфин сообщил об отсутствии критических рисков у ГК «Самолет»
- Прокуратура Германии разрешила сравнивать Мерца с Пиноккио
- Средства ПВО сбила девять дронов над Крымом и Курской областью
- Не увидеть Париж: Какие страны заменили российским туристам Европу
- СИЗО в Варшаве возвращает письма арестованному археологу Бутягину
- Минэкономразвития объявило о возобновлении турпоездок в Венесуэлу
- В Брянской области после атаки БПЛА повреждена школа