Глава Евросовета заявил о прогрессе в подготовке Украины к вступлению в ЕС

Техническая подготовка Украины к вступлению в Евросоюз продвигается успешно, и в ближайшей перспективе возможен заметный прогресс. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, Киев добился существенных результатов в проведении реформ, несмотря на сложные условия. Совместная работа украинских властей и институтов ЕС, как отметил Кошта, развивается в позитивном ключе и позволяет рассчитывать на дальнейшее продвижение процесса интеграции.

Словакия пригрозила пересмотреть поддержку вступления Украины в ЕС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз определить конкретную дату вступления страны и предложил ориентироваться на 2027 год. Однако глава европейской дипломатии Кая Каллас 15 февраля заявила, что государства-члены объединения пока не готовы называть сроки возможного присоединения.

Статус кандидата на вступление Украина и Молдавия получили в июне 2022 года. Тогда Брюссель выдвинул ряд условий для начала официальных переговоров, касающихся реформ в сфере правосудия, борьбы с коррупцией и укрепления институтов власти. В ЕС отмечали, что предоставление статуса носило в том числе политический и символический характер, передает «Радиоточка НСН».

