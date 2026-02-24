Глава Евросовета заявил о прогрессе в подготовке Украины к вступлению в ЕС

Техническая подготовка Украины к вступлению в Евросоюз продвигается успешно, и в ближайшей перспективе возможен заметный прогресс. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, Киев добился существенных результатов в проведении реформ, несмотря на сложные условия. Совместная работа украинских властей и институтов ЕС, как отметил Кошта, развивается в позитивном ключе и позволяет рассчитывать на дальнейшее продвижение процесса интеграции.