Директор Лувра Лоранс де Кар ушла в отставку

Директор парижского Лувра Лоранс де Кар подала прошение об отставке президенту Франции Эммануэлю Макрону, и глава государства его принял. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.

Де Кар направила заявление 24 февраля. Макрон назвал ее решение «актом ответственности». Ранее, в октябре 2025 года, она уже пыталась покинуть пост, однако тогда президент отказался удовлетворить прошение на фоне подготовки к масштабной реставрации музея.

Забастовка сотрудников вновь привела к закрытию Лувра

Осенью 2025 года Лувр оказался в центре нескольких скандалов. В здании произошла серия аварий, связанных с состоянием конструкций и инженерных систем. Кроме того, 19 октября злоумышленники похитили 9 ювелирных украшений, включая тиары, серьги, ожерелья и броши, принадлежавшие французским королевам и императрицам. Ущерб оценили в 88 миллионов евро. По делу задержаны несколько человек, пятерым предъявлены обвинения, однако драгоценности до сих пор не возвращены.

Лувр был открыт в 1793 году. Бывшая королевская резиденция сегодня остается самым посещаемым музеем мира, передает «Радиоточка НСН».

