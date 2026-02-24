Директор Лувра Лоранс де Кар ушла в отставку

Осенью 2025 года Лувр оказался в центре нескольких скандалов. В здании произошла серия аварий, связанных с состоянием конструкций и инженерных систем. Кроме того, 19 октября злоумышленники похитили 9 ювелирных украшений, включая тиары, серьги, ожерелья и броши, принадлежавшие французским королевам и императрицам. Ущерб оценили в 88 миллионов евро. По делу задержаны несколько человек, пятерым предъявлены обвинения, однако драгоценности до сих пор не возвращены.

Лувр был открыт в 1793 году. Бывшая королевская резиденция сегодня остается самым посещаемым музеем мира, передает «Радиоточка НСН».

