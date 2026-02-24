«Покупатель сегодня принимает решение очень тщательно, так как даже 10 миллионов рублей – это очень большие деньги, некоторые берут кредит. Поэтому потребитель сегодня – это пугливая лань, которая боится всего. Своим обращением к правительству «Самолет» напугал покупателей, не только своих, но и в целом на рынке новостроек. Безусловно, такой крупный игрок снизил спрос таким обращением. Дальнейший отказ правительства только усугубляет подозрения покупателей. При этом, если компания на протяжении нескольких месяцев будет много вводить жилья, не будет больших претензий к ним, все всё забудут. Надо просто переждать. Я думаю, что за пару месяцев все об этой ситуации забудут. Компания строит не только жилье, но и социальную инфраструктуру. Просто к ней теперь будет пристальное внимание, включая обычных покупателей», - отметил он.

При этом, по его словам, это никак не скажется на ценах.

«Что касается цен, это не может повлиять. Иногда застройщики хотят снизить цены, но им не дают банки, у них свои требования к проектам, к маржинальности. Скорее всего, никакого влияния на цены это не окажет. Я прогнозирую, что цены сейчас будут стоять на месте. Это в целом тенденция рынка сегодня», - добавил собеседник НСН.

Застройщик «Самолет» столкнулся с коммерческими просчетами менеджмента, а потом пытался блефовать, фактически требуя от государства 50 миллиардов рублей, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

