Россиянам назвали продукт для повышения выносливости в Великий пост
Во время Великого поста стоит обратить внимание на свеклу — этот корнеплод способен улучшать эластичность сосудов и повышать выносливость. Об этом aif.ru рассказала биохимик и нутрициолог Анна Дивинская, отметив, что польза продукта подтверждена исследованиями.
По словам специалиста, содержащиеся в свекле растительные нитраты в организме превращаются в оксид азота. Это вещество расширяет сосуды и улучшает кровоток. Такой эффект помогает снижать давление и повышает эффективность использования кислорода мышцами. Именно поэтому свекольный сок нередко используют спортсмены перед соревнованиями.
Как отмечает эксперт, 500 мл свекольного сока могут снизить систолическое давление на 4-10 мм рт. ст. в течение нескольких часов. В исследованиях также зафиксировано, что у велосипедистов на фоне приема сока время до утомления увеличивалось на 16%, а у марафонцев результаты улучшались на 2-3%.
Дивинская подчеркивает, что оптимальной считается порция 200–250 граммов свеклы или 250-500 мл сока. При этом запеченный корнеплод сохраняет больше нитратов, чем вареный. Эксперт предупреждает, что людям с низким давлением и склонностью к оксалатным камням в почках следует соблюдать умеренность. Свекла хорошо хранится зимой и может стать доступным элементом рациона для поддержки сердечно-сосудистой системы, заключила специалист, передает «Радиоточка НСН».
