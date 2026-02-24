Россиянам назвали продукт для повышения выносливости в Великий пост

Во время Великого поста стоит обратить внимание на свеклу — этот корнеплод способен улучшать эластичность сосудов и повышать выносливость. Об этом aif.ru рассказала биохимик и нутрициолог Анна Дивинская, отметив, что польза продукта подтверждена исследованиями.

По словам специалиста, содержащиеся в свекле растительные нитраты в организме превращаются в оксид азота. Это вещество расширяет сосуды и улучшает кровоток. Такой эффект помогает снижать давление и повышает эффективность использования кислорода мышцами. Именно поэтому свекольный сок нередко используют спортсмены перед соревнованиями.