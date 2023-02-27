В Молдавии усилили меры безопасности из-за угрозы дестабилизации

Глава МВД сообщила, что подразделениям внутренних органов даны указания об усилении мер безопасности. Об угрозе дестабилизации обстановки в Молдавии говорила президент республики Майя Санду, отметила министр внутренних дел.

В управлении гражданской авиации Молдавии 27 февраля сообщили, что полеты в аэропорт Кишинева с 14 марта прекращает авиакомпания Wizz Air. Причиной названы угрозы безопасности.

В Минобороны Украины ранее сообщили о концентрации подразделений ВСУ вдоль границы с Приднестровьем. В Киеве сосредоточение войск объяснили «гипотетической угрозой со стороны России», передает НСН.

