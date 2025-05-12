Россиян ожидают длинные выходные в июне из-за Дня России

Следующие длинные выходные в России планируются 12-15 июня. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с РИА Новости.

Как напомнила эксперт, 12 июня в стране будет отмечаться День России.

«Выходной 13 июня перенесен с субботы, 8 марта, благодаря постановлению правительства», — указала Санина.

Рабочая неделя в преддверии праздника продлится только три дня — с 9 по 11 июня. Последний день будет сокращен на один час.

Всего в июне россиян ожидают 19 рабочих дней. В зависимости от определенной продолжительности рабочей недели норма рабочего времени составит 151 час при 40-часовой рабочей неделе, 135,8 часа - при 36-часовой, 90,2 часа — при 24-часовой, пишет Ura.ru.

