В Молдавии заявили о приостановке рейсов из аэропорта Кишинева с 14 марта

С этой даты все рейсы из и в аэропорт Кишинева прекращает авиакомпания Wizz Air. Об этом сообщили в управлении гражданской авиации Молдавии.

Причиной приостановки полетов в столицу республику в авиакомпании назвали вопросы безопасности.

Украина сосредоточила подразделения ВСУ вдоль всей границы с Приднестровьем, заявила представитель сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк. По ее словам, это связано с «угрозой со стороны России».

В Минобороны РФ на прошлой неделе предупредили о подготовке провокаций против Приднестровья. В военном ведомстве отметили, что Украина использует для атаки на республику националистические батальоны, пишет НСН.

