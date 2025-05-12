В нескольких городах ФРГ прошли акции за запрет «Альтернативы для Германии»
Демонстрации за запрет партии «Альтернатива для Германии» прошли в ряде немецких городов. Об этом пишет Tagesspiegel.
Так, в Берлине на митинг у Бранденбургских ворот в Берлине вышли около 4 тысяч человек.
«На демонстрации в Мюнхене собралось около 3 тыс. демонстрантов, а в Эссене прошли около 2,5 тыс. человек», — отмечает издание.
Всего протесты прошли в более чем 60 городах ФРГ. У многих митингующих были плакаты с различными лозунгами и воздушные шары с призывом запретить партию.
Ранее федеральное ведомство по охране конституции Германии признало «Альтернативу для Германии» правоэкстремистской организацией, угрожающей демократии, пишет Ura.ru. Политическое объединение подало в суд на ведомство. Позже контрразведка приостановила определение «АдГ» в качестве правоэкстремистской до решения суда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru