В нескольких городах ФРГ прошли акции за запрет «Альтернативы для Германии»

Демонстрации за запрет партии «Альтернатива для Германии» прошли в ряде немецких городов. Об этом пишет Tagesspiegel.

Так, в Берлине на митинг у Бранденбургских ворот в Берлине вышли около 4 тысяч человек.

«На демонстрации в Мюнхене собралось около 3 тыс. демонстрантов, а в Эссене прошли около 2,5 тыс. человек», — отмечает издание.

Всего протесты прошли в более чем 60 городах ФРГ. У многих митингующих были плакаты с различными лозунгами и воздушные шары с призывом запретить партию.

Ранее федеральное ведомство по охране конституции Германии признало «Альтернативу для Германии» правоэкстремистской организацией, угрожающей демократии, пишет Ura.ru. Политическое объединение подало в суд на ведомство. Позже контрразведка приостановила определение «АдГ» в качестве правоэкстремистской до решения суда.

