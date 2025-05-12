В Рыльске при атаке ВСУ пострадали три человека

Украинские войска нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

При атаке получили повреждения гостиница на въезде в город, на первом этаже которой находилась автомойка, два автомобиля, два частных дома, три автомобиля были посечены осколками. Пострадали три человека, они находятся в Рыльской центральной районной больнице.

«У двух мужчин серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжелом состоянии. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — ее жизни ничего не угрожает», - написал врио губернатора в Telegram.

Раненым оказывают необходимую медпомощь, в ближайшее время их доставят в областную больницу.

Ранее в курском поселке Хомутовка дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на гражданскую машину, пострадала пятилетняя девочка, пишет Ura.ru.

